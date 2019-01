Oostende wint op verplaatsing van Ljubljana

Op de elfde speeldag in groep D van de Champions League basketbal is Oostende gisteren met 69-71 gaan winnen op het parket van het Sloveense Petrol Olimpija Ljubljana.

Bij de rust stond de Belgische kampioen nog vier punten in het krijt (41-37). Na het derde kwart was de achterstand tot 60-52 opgelopen en het verschil werd ook nog elf punten (63-52). In een sterk slotkwart (9-19) trok Oostende de zege alsnog naar zich toe.

Na zes zeges en vijf nederlagen is Oostende met 17 punten vijfde in zijn groep, na Virtus Bologna (20), Promitheas Patras (18), Besiktas en Straatsburg (17) en voor Neptunas Klaipeda (16), Medi Bayreuth (15) en Petrol Olimpija (12). De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de achtste finales. De vijfde en zesde gaan door in de Europe Cup. Volgende week dinsdag ontvangt Oostende het Duitse Bayreuth.