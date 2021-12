Oostende wint nipt van rode lantaarn Brussels

Oostende heeft zich zaterdag langs hekkensluiter Brussels gezwoegd in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie. Het werd 80-78 in de Versluys Dôme.

De landskampioen leek zich te verslikken in de bezoekers. Bij de rust leidde Brussels met 37-47. Maar in de twee laatste quarters (24-15 en 19-16) zette Oostende de scheve situatie recht. Pas 13 seconden voor het einde lukte Levi Randolph de winnende tweepunter. Bij de kustploeg was Phillip Booth III de topschutter met 17 punten. Voor Brussels gooide Terry Deroover 16 punten door de korf. Na elf wedstrijden blijft Oostende ongeslagen aan de leiding. Brussels is laatste met een zege en negen nederlagen.