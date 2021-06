Oostende wint eerste wedstrijd van play-offs finale

Oostende begon het sterkst aan de wedstrijd met een voorsprong in het eerste kwartier (18-11), dankzij Loïc Schwartz (13 punten, 8 rebounds en 4 assists). Bergen rekende op het duo Arik Smith (18 punten) en Auston Barnes (20 punten en 9 rebounds) om in de wedstrijd te blijven (32-26 en 51-45). De bezoekers pakten na rust het initiatief en dankzij Auston Barnes kwamen ze zelfs 6 punten voor (55-61), op vijf minuten voor het einde van de wedstrijd. De kustploeg haalde het uiteindelijk toch dankzij twee prachtige driepunters van Jean-Marc Mwema en Loïc Schwartz in de slotminuten (68-65). De volgende wedstrijd staat zaterdag om 20u op het programma in Bergen. Wie het eerst drie keer wint, is kampioen.