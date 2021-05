Oostende walst over Limburg United richting finale

In de EuroMillions Basket League, de hoogste basketbalcompetitie van België, heeft landskampioen Oostende zich vrijdagavond in Hasselt als eerste geplaatst voor de finale. Na de heenwedstrijd (84-55) wonnen ze ook de terugwedstrijd met 60-87 van Limburg United.

Het was Oostende dat het beste aan de partij begon. De kustploeg stond 17-21 voor na het eerste kwart. Limburg United zakte, ondanks een sterke Dedroog, weg in het tweede kwart. Oostende diepte de kloof uit en beide ploegen gingen rusten met een tussenstand van 40-51 (17-21, 23-30). Na de rust walste Oostende over de Limburgers. Onder leiding van een sterke Schwartz domineerde de landskampioen het spel, met als resultaat dat het derde kwart met 7-25 werd gewonnen door Oostende. United probeerde nog een vuist te vormen, maar de kloof was te diep om nog te dichten. Oostende won de wedstrijd uiteindelijk met 60-87 (7-25,13-11). Dedroog (Limburg United) werd topscoorder met 17 punten en 5 rebounds. In de tweede halve finale staan Antwerp Giants en Bergen tegenover elkaar.