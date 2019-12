Oostende verliest opnieuw van Charleroi

Bij de rust stond Charleroi 43-35 voor. In het derde kwart namen de bezoekers over (55-58), maar het slotkwart (21-14) was weer voor de Karolo's. Met 16 punten en 9 rebounds was Axel Hervelle de architect van de Henegouwse zege. Alexandre Libert en Anthony Beane, beiden goed voor 19 punten, leverden eveneens een stevige bijdrage. De topscorer van de partij stond in het verliezende kamp: Braian Angola-Rodas kwam aan 25 punten. De terugwedstrijd wordt zondag gespeeld.

Ook Aalstar en Limburg United wonnen vrijdag hun heenwedstrijd. Aalstar ging met 79-83 winnen bij Brussels, Limburg versloeg Leuven met 84-81. De terugwedstrijd in Aalst staat zaterdag op het programma, die in Leuven zondag. De winnaar van dat laatste duel treft in de halve finales bekerhouder Antwerp, dat zich begin deze maand al plaatse ten koste van Bergen (56-73 in Bergen en 78-70 in Antwerpen).