Oostende verliest eerste duel in Leiden, Van der Vuurst absolute uitblinker

Belgisch kampioen Oostende heeft de eerste wedstrijd van de halve finales in de grensoverschrijdende play-offs van de BNXT League basketbal verloren. Het Nederlandse Leiden won voor eigen volk met 84-82 (rust: 43-42). De terugwedstrijd is dinsdag in Oostende.

Keye van der Vuurst de Vries was de absolute uitblinker bij Oostende met 32 punten, maar dat volstond niet voor de kustploeg. Bij Leiden verdeelden Aruna Mikalauskas (18 ptn), Worthy de Jong (14 ptn) en Jhonathan Dunn (13 ptn) de punten.

In de andere halve finale, een volledig Nederlands duel, bleef het 68-68 (rust: 39-48) gelijk tussen Donar Groningen en Heroes Den Bosch. Voor Den Bosch was Edon Maxhuni (17 ptn) op dreef, bij Groningen was Donte Thomas (13 ptn) de topschutter. De terugmatch in Den Bosch gaat ook dinsdag door.