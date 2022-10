Oostende verliest Clasico tegen Charleroi

Die voorsprong werd verder uitgediept in het derde (22-10) en vierde (27-20) kwart.

Rafael Lisboa en Nathan Kuta werkten allebei met 18 punten mee aan de zege. Die laatste voegde er ook nog eens 11 rebounds aan toe. Voor Oostende kwam Breein Tyree eveneens aan 18 punten.

Limburg United ging met 71-79 winnen bij Brussels en is nu als enige club nog ongeslagen in het Belgische luik van de BNXT-League. Bij de rust stonden de Limburgers 30-41 voor in de hoofdstad, na het derde kwart was de voorsprong tot 44-60 opgelopen. Het slotoffensief van de thuisploeg (27-19) kon Limburg zo nog weinig deren. Yannick Desiron (21 ptn, 7 rbds), Jonas Delalieux (19) en Quentin Serron (16) namen het leeuwendeel van de Limburgse punten voor hun rekening.

In de stand heeft Limburg United met acht punten een punt voor op Charleroi en Bergen. Landskampioen Oostende is met vijf punten pas vijfde, maar heeft nog een inhaalmatch tegen Antwerp te goed. (SPN, ALG, THL, RKO, DCM, nl)