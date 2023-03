Oostende verliest bekerfinale van het basketbal tegen Antwerp Giants

Antwerp nam de beste start en stond na het eerste kwart met 25-17 aan de leiding. Oostende probeerde die kloof in het tweede kwart (16-18) te verkleinen maar slaagde hier slechts beperkt in, waardoor het halfweg 41-35 voor de Giants stond. Ook in het derde kwart (21-22) konden de West-Vlamingen nauwelijks inlopen. In het slotkwart (15-14) kon Oostende zich niet terug knokken.

Tweede bekerfinale op rij verloren

Antwerp stond voor de zevende keer in de finale sinds 2007. In 2007, 2019 en 2020 won het de eindstrijd, in 2000 pakte het nog de beker als Racing Basket Antwerpen. Oostende heeft twintig bekers in de prijzenkast, waarvan de laatste in 2021 veroverd werd. Vorig jaar moest de kustploeg de beker aan Limburg United laten.