Na de eerste helft gingen beide teams nek aan nek en gaf het scorebord 35-34 aan. In het derde kwart zorgde de thuisploeg voor afscheiding (22-12) en ook het vierde en laatste kwart draaide uit in het voordeel van Unicaja (18-13). Oostende is voorlopig derde in zijn groep met één verliesmatch op het conto. De beste twee teams (op vier) stoten door naar de kwartfinales.