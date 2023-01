Oostende loopt tegen verrassende nederlaag aan

Leider Oostende is zaterdagavond op de dertiende speeldag in de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketkampioenschap, tegen een verrassende 87-78 nederlaag aangelopen op bezoek bij Luik, dat dankzij de zege de rode lantaarn doorschuift naar Brussels.

Bij de Luikenaars was Jamelle Hagins goed voor negentien punten. Bij de Kustploeg was Breein Tyree topschutter met 27 punten. In de stand komt Kangoeroes Mechelen op gelijke hoogte met Oostende dankzij een 85-79 zege tegen Limburg United, dat eveneens negentien punten telt maar wel een wedstrijd meer gespeeld heeft.

Met 25 punten eiste Brian Fobbs een hoofdrol op voor de Mechelaars. Dankzij onder meer dertig punten van Brevin Pritzl haalde Leuven Bears het met 88-69 van Aalst. Leuven staat met zestien punten op de achtste plaats, Aalst is met twee punten meer vijfde.