Oostende lijdt in Den Bosch eerste competitienederlaag

Op de vijfde speeldag in de Elite Gold heeft Oostende na 22 zeges zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Bij het Nederlandse Den Bosch ging de Belgische kampioen met 75-66 de boot in.

Bij de rust keek Oostende al tegen een 40-28 achterstand aan, na het derde kwart was die tot 56-41 opgelopen. In het slotkwart (19-25) kwam Oostende nog even tot drie punten (67-64) terug, maar de thuisploeg kraakte uiteindelijk niet.

Thomas Van Der Mars had met 16 punten en 7 rebounds het grootste aandeel in het Nederlandse succes. Biij Oostende was Philip Booth met 18 punten het best bij schot. Ondanks de nederlaag blijft Oostende met 27 punten leider. Mechelen en Den Bosch volgen met 24 punten. Aalst leed een eerste nederlaag in de Elite Silver: 82-75 op het terrein van Leeuwarden. In de stand is Aalst derde, op één punt van Charleroi en Leeuwarden.