Oostende Koerse ontvangt elke maandag 2.000 bezoekers

Vorige maand is nog proef gedraaid zonder publiek. Maar door de coronaversoepelingen en het volgen van de voorschriften kunnen er voor de rest van de zomer opnieuw tweeduizend mensen terecht voor een middag paardensport. En de eerste dag was meteen een succes.

Een deel van de attractie van een bezoek aan de paardenrennen is een gokje wagen. De echte fans met een passie voor de ruitersport vind je dan ook in de buurt van de bookmakers. Het spektakel trekt andere zomers op topdagen tot tienduizend mensen naar de renbaan. Maar dat is nu door corona beperkt. In augustus zijn er vier rendagen op maandag met draf- en galopkoersen. En voor wie uitgekeken is op de paarden is er nog de vedettenparade als afsluiter met Vlaamse schlagers.