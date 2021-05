Oostende kent weinig moeite met Luik

In de Euromillions Basket League had Oostende geen moeite in Luik. De spelers van coach Gjergja wonnen er met 58-87.

Het werd een eenzijdige wedstrijd in Luik. Oostende domineerde 40 minuten lang tegen een Luik dat geteisterd werd door coronabesmettingen. Jean-Marc Mwema (18 punten en 8 rebounds) was de sterke man bij de kustploeg en bezorgde zijn team snel de controle over de wedstrijd (6-16 en 25-30 bij rust). Na rust ging Oostende door op zijn elan en na het derde kwart was het 33-59. De eindstand werd uiteindelijk 58-87.

Bergen blijft aan de leiding

In het klassement blijft Bergen aan de leiding met een 20 overwinningen en 5 nederlagen, voor Oostende (19-5) en de Antwerp Giants (16-9). Daarna volgen Aalst (16-9), Limburg United (14-11), Leuven (11-13), Charleroi (9-16), Mechelen (9-16), Luik (6-19) en Brussels (4-21).