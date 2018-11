Oostende houdt de drie punten thuis tegen Charleroi

Oostende heeft vrijdagavond de veertiende speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling op gang getrapt met een 2-1 zege tegen Charleroi. Bij de rust stond de kustploeg 1-0 voor.

Richairo Zivkovic zette Oostende in de 27e minuut op voorsprong. De 1-0 bleef lang op het bord staan, tot David Henen vier minuten voor tijd de bal in de korte hoek krulde en zo een punt uit de brand leek te gaan slepen voor de bezoekers. In blessuretijd hield Fernando Canesin de drie punten alsnog thuis.

Voor Oostende kwam er zo een einde aan een reeks van zes wedstrijden zonder zege. In de stand zijn de troepen van Gert Verheyen met 18 punten zevende, die van Felice Mazzu hebben een punt minder en staan op de negende plaats.