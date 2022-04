Oostende heeft revanche tegen Den Bosch beet

Oostende heeft vrijdag op de zesde speeldag van de Elite Gold in de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketkampioenschap, zijn blazoen opgepoetst tegen het Nederlandse Heroes Den Bosch. De kustploeg haalde het met 100-69.

Vorige week leed Oostende op de vijfde speeldag in de Elite Gold na 22 zeges een eerste nederlaag van het seizoen, op bezoek in Den Bosch (75-66). De Belgische kampioen stelde in de eigen Versluys Dome orde op zaken en gunde de Nederlandse bezoekers geen kans. Vijf spelers van de Belgische topclub eindigden de wedstrijd met dubbele cijfers. Levi Randolph blonk uit met 18 punten.

In het klassement blijft Oostende op de eerste plaats staan met 29 punten na vijf overwinning en een nederlaag. Den Bosch, dat als eerste eindigde in de nationale Nederlandse competitie, staat derde met 25 punten, net na Mechelen (26 punten uit 5 duels).