Oostende en Antwerp delen de punten

Oostende en Antwerp hebben de negende speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Sakala wiste op het uur een vroeg strafschopdoelpunt van Mbokani uit. In de stand is Antwerp vierde, met zestien punten. Oostende telt als elfde elf punten.

De partij begon het best voor Antwerp. De Great Old eiste de bal op en na een kwartier haalde Sakala Buta neer in de zestien. Mbokani faalde niet vanaf elf meter en zette de bezoekers op voorsprong. Oostende toonde veel enthousiasme maar Sakala en Sylla misten voorin elk een dot van een kans.

Na de pauze golfde het spel op en neer en het doelpunt viel op het uur aan de Oostendense kant. Sylla kopte op Bolat, maar Sakala was goed gevolgd en tikte de 1-1 tegen de netten. Antwerp had meteen een reactie in huis, maar de treffer van Mirallas werd op aangeven van de VAR afgekeurd na een voorafgaande fout van Mbokani. Tien minuten voor tijd werd ook een doelpunt van Rodrigues nog afgefloten, eveneens na een voorgaande duwfout. Oostende ging in de absolute slotfase nog voor de winst, maar scoren lukte ook voor de kustboys niet meer. Het bleef 1-1. Een billijk gelijkspel.