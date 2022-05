Oostende dendert door naar finale

BC Oostende heeft zich geplaatst voor de finale van de Belgische play-offs in de BNXT League. De kustploeg verpletterde Bergen thuis in het derde duel met 90-48.

Na twee gewonnen matchen kon Oostende de klus al klaren als het Bergen in de COREtec Dôme aan de kust versloeg. Voor de Henegouwers was het hun laatste kans om nog kans te maken op het finaleticket waar vijf onderlinge confrontaties over beslissen. Oostende haalde uiteindelijk de bovenhand en nam zo een beslissende 3-0 voorsprong.

Filou Oostende begon nochtans aarzelend aan de eerste helft en Bergen profiteerde door een 2-6 start te nemen. Aan het eind van het eerste quarter heeft Oostende zich al herpakt en zijn de rollen omgedraaid: 19-14 voor de thuisploeg.

Die goede lijn trekken de mannen van coach Gjergja door in het tweede quarter. Ze werken prima en af en bij een 45-25 ruststand staat BCO al met één been in de finale.

De veer bij Mons blijkt gebroken en als de balverliezen zich opstapelen, evolueert de score naar een zeer hard verdict. Oostende gaat het laatste quarter, 70-39 in het voordeel, en er rest hen enkel nog het publiek te entertainen. Dat Oostende zich favoriet mag noemen in de aankomende finale, bewijst de indrukwekkende eindstand: 90-48.

De uitdager in de Belgische finale wordt ofwel Mechelen of Leuven. Voorlopig leidt Kangoeroes Mechelen die halve finales met 2-1. Als Oostende zich opnieuw tot landskampioen kroont, dan zou het al haar elfde landstitel op rij zijn. Daarna ligt er tegen het beste Nederlandse team wel nog de uitdaging om voor het eerst de titel in de gloednieuwe BNXT league te pakken.