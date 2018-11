Ook West-Vlaams duo op zesdaagse

Naast de wereldtop op de piste staat er ook voor het eerst sinds 1980 opnieuw een volledig West-Vlaams koppel aan de start. Jonas Rickaert en Stijn Steels vormen ploeg 7 en willen zich vooral tonen tijdens de nevennummers.

Rickaert had er meteen zin in. Hij won spurt drie in de puntenkoers en deed ook mee voor de zege in de afsluitende spurt, maar daarin was Keisse te sterk. Rickaert moest vrede nemen met een derde plaats. Ook Stijn Steels toonde dat hij klaar is om zes dagen te vlammen. Samen met Rickaert won hij de eerste supersprint. Na de eerste avond staat het duo op een negende plaats met 22 punten op vier ronden van de leiders Stroetinga-Havik.