Tom Pidcock is één van de smaakmakers van de Ronde van Frankrijk, met z'n ritoverwinning op Alpe D'Huez. Daarnaast is Pidcock ook wereldkampioen veldrijden en Olympisch kampioen in het moutainbiken. Eerder had Wout van Aert al bevestigd voor Roeselare, net als Yves Lampaert. Ook de andere West-Vlamingen in de Tour: Stan Dewulf, Edward Planckaert en Guillaume Van Keirsbulck zullen deelnemen dinsdag. De organisatie verwacht 35.000 toeschouwers.