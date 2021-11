Ook Techel en Naert winnen hun kamp op boksmeeting Izegem

Naast de kamp van Delfine Persoon was het in Izegem ook uitkijken naar het profdebuut van Harley Techel uit Poperinge en naar de kamp van Amy Naert uit Ingelmunster.

Techel nam het op tegen de Kroaat Grcic. Techel bokste duidelijk beter, maar de Kroaat wist zich staande te houden, ook wanneer Techel een versnelling hoger schakelde. Uiteindelijk won hij zijn kamp op punten. (Lees verder onder de foto)

Een dominante Amy Naert uit Ingelmunster bracht in haar vijfde profkamp de Française Rachida Djaziri al snel in de problemen. Djaziri had geen antwoord tegen de rake slagen van Naert en moest al snel een tweede keer gaan zitten. Ze ging ook een derde keer tegen de grond, maar knock-out werd het niet. Naert won oververdiend op punten.