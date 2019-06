Ook Persoon zelf dient klacht in bij boksbond WBC

Ook Delfine Persoon heeft een klacht ingediend bij de boksbond WBC, ze verstuurde gisteren een brief. Eerder klaagde ook de Belgische boksfederatie, in een brief gericht aan de vier internationale federaties, de uitslag van de kamp tegen Taylor aan.

Filiep Tampere, de coach van Delfine Persoon, heeft dus bij de World Boxing Council (WBC) een klacht ingediend na het verloren wereldtitelgevecht tegen Katie Taylor. Hij hoopt dat de internationale boksbond snel instemt met een rematch.

Tampere volgt met de klacht het voorbeeld van de Belgische boksbond. Die stuurde een brief naar de vier internationale federaties (WBC, WBO, WBA en IBF) om de uitslag van het gevecht op 1 juni in Madison Square Garden aan te klagen. Persoon verloor de kamp om de wereldtitels bij de lichtgewichten op punten, wat bij heel wat waarnemers op onbegrip stuitte.

'Schandalige beslissing'

In een brief gericht aan de WBC, en te raadplegen op de Facebookpagina van Persoon, zegt Tampere klacht in te dienen tegen de "schandalige beslissing" om Taylor als winnaar aan te duiden. "Het resultaat was helemaal niet correct. Katie Taylor heeft dit gevecht zeker niet gewonnen. Als je naar de bokskenners luistert (Carl Frampton, Carl Froch, David Haye, ESPN), zeggen zij ook dat de uitslag zeker niet correct is en dat Delfine had moeten winnen."

Tampere voegt eraan toe teleurgesteld te zijn dat de WBC geen scheidsrechter afvaardigde naar het gevecht. Hij benadrukt dat hij al tien jaar "trouw is aan de WBC" en voor die bond al meerdere kampen organiseerde. "We zijn altijd correct geweest", klinkt het. "Dit resultaat is een schande voor de bokssport en iedereen (behalve enkele loyale Ierse supporters) delen die mening! We vragen daarom de kans op een rematch voor de WBC-titel. Delfine wil haar groene gordel terug en wil zeker niet dat haar WBC-gordel op deze manier wordt overgenomen. We hopen dat de World Boxing Council Delfine Persoon zal steunen", besluit hij.

(lees verder onder het Facebook-bericht)

Rematch in Kortrijk?

Taylor liet inmiddels verstaan "heel graag" nog eens tegen de West-Vlaamse te willen boksen. Als dat gebeurt, wil de Belgische bond dat er minstens een Belg in de jury zit. De KBBB vindt het onbegrijpelijk dat de jury uit drie Amerikanen bestond.

Burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, liet alvast verstaan dat de rematch in Kortrijk Expo mag plaatsvinden.

En de rematch mag op @kortrijkxpo in @8500Kortrijk. Delfine Persoon bokste bij ons in maart jl. https://t.co/WBX8mEipLm — ᴠɪɴᴄᴇɴᴛ ᴠᴀɴ Qᴜɪᴄᴋᴇɴʙᴏʀɴᴇ (@VincentVQ) June 5, 2019

Lees ook