Beerschot kwam al in de eerste minuut op voorsprong via Marius Noubissi , die knullig uitvoetballen van Oostende afstrafte. KVO moest reageren, maar kreeg de gelijkmaker niet tegen de touwen. Na de koffie was de thuisploeg wel succesvol, en Kevin Vandendriessche scoorde op het uur de 1-1. Lang duurde het feest echter niet voor Oostende. Opnieuw Noubissi bracht Beerschot weer voor, met nog een kwartier te spelen. KVO probeerde de bakens nog te verzetten, maar beet toch in het zand.