Ook KFC Damme deelt gratis abonnementen uit

Iedere inwoner van Damme kan gratis een abonnement aanvragen bij voetbalclub KFC Damme. Daarmee kan je de wedstrijden van de eerste herenploeg en de eerste damesploeg vanop de eerste rij meemaken. "Dit initiatief is onze manier om onze dankbaarheid te tonen voor de onvoorwaardelijke steun die we ontvangen van onze leden en de inwoners van Damme. We willen de lokale gemeenschap betrekken bij onze passie voor voetbal en samen onvergetelijke momenten op onze velden beleven”, vertelt voorzitter Vincent Goemaere.

Abonnementen kunnen aangevraagd worden via een formulier op de website van KFC Damme.