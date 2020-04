Over het jaarlijkse hoogtepunt, Waregem Koerse op 1 september, is officieel nog geen besluit gevallen. De feesten in het centrum van de stad gaan sowieso niet door. Het bestuur zit vanmiddag samen, maar burgemeester Kurt Vanryckeghem geeft alvast een negatief advies. Allicht komt er dus ook geen nieuwe editie van Waregem Koerse dit jaar.