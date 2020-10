Ook geen Hemicuda rally in Koekelare

Dat meldt gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé na overleg met de kabinetten van Binnenlandse Zaken en Sport. De rally valt niet onder de professionele competitie en kan volgens de beslissing van het Overlegcomité niet doorgaan.

De Hemicuda rally van Koekelare was aan zijn twintigste editie toe. Onder de rallyprotocollen werd de rally al georganiseerd met aangepaste maatregelen. Zo was er met maximaal 1.200 aanwezigen, verdeeld per proef, slechts zeer beperkt publiek toegelaten. Uiteindelijk besliste gouverneur Carl Decaluwé om de rally niet te laten doorgaan. "De rally behoort niet tot de professionele competitie, ondanks het feit dat er wel professionelen aan meedoen. Daarom valt het onder de verstrengde maatregel van het overlegcomité en kan de rally niet doorgaan", aldus Decaluwé.

De rally zou normaalgezien dus dit weekend doorgaan en kreeg WK-rijders Sébastien Ogier en Elfyn Evans aan de start. De 1.200 tickets waren uitverkocht.