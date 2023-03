Het zal al even in de pijplijn, maar de wielerploeg UAE Team Emirates maakte het vandaag bekend: Tadej Pogacar rijdt de E3 Saxo Bank Classic. De tweevoudig Tourwinnaar zal de Vlaamse semiklassieker rijden in voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen.

INDRUKWEKKEND DEELNEMERSVELD

Met het Sloveens multitalent erbij krijgt de deelnemerslijst nog wat extra glans. Voor de organisatoren lijkt het een van de strafste edities in jaren te worden. Ook Van Aert, Van der Poel, Pidcock en Girmay tekenen present in Harelbeke.