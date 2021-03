Ook dit jaar geen Short Rally van Moorslede

Die was voorzien op 18 april, maar gezien de coronacrisis en de onzekere situatie neemt de organisatie geen risico's. Marc Maesen.

"Alle voorbereidingen zijn klaar, maar praktisch zijn er nog heel wat obstakels", zegt Marc Maesen van Autoclub Dadizale. "Daarom kiezen we ervoor om de wedstrijd nog eens een jaar uit te stellen. Eerst dachten we om een beslissing te nemen na de volgende veiligheidsraad, maar deze is nu later voorzien en valt op amper drie weken voor de wedstrijd. De voorbereidingen die we deden zijn zeker niet verloren. We zijn al goed voorbereid om volgend jaar een eerste Short Rally te organiseren!"