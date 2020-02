Ook de komende 5 jaar topcyclocross in Kortrijk

Kortrijk werkt daarvoor opnieuw samen met Golazo. Christophe Impens (Golazo): "Ons vernieuwde klassement zal vanaf het seizoen 2020-2021 nog meer focussen op klassiekers en op unieke evenementen zoals de cross in Kortrijk. De eerste editie in 2019 was een absolute voltreffer, zowel bij de renners, de partners en de fans. Dit succes gaan we verder uitbouwen, samen met de stad Kortrijk en de partners. Meer nog, nu de UCI-veldritkalender bekend is, blijkt dat de strijd om de wereldbeker amper een dag later (op 29 november) plaatsvindt in Besançon, op 5 uur rijden van Kortrijk. Dat laat alle toppers toe om beide topwedstrijden te combineren."

2019 succes

De eerste editie in 2019 lokte bijna 10.000 betalende toeschouwers, en ook de binnenstad pikte z'n graantje mee. Daar waren er bijna 33.000 unieke bezoekers, 21 procent meer dan op een gewone zaterdag. Arne Vandendriessche, schepen van Sport en Economie Kortrijk: " Onder het motto 'never change a winning team' slaan we heel graag de handen in elkaar met Golazo voor de komende 5 jaar. Als schepen van Sport ben ik verheugd dit topevent te kunnen verankeren in onze stad. Omdat we zelf de sponsors aanbrengen kost het ons ook niets. Daarnaast zorgt de cross ook voor heel wat extra bezoekers. Goed voor onze lokale handel dus.”

Werkpunten

De stad trekt wel lessen uit de voorbije editie en wil de komende jaren nog beter doen. Zo zal de organisatie 's nachts de laatste voorbereidingen treffen, om verkeerschaos zoveel mogelijk te vermijden. De Groeningebrug zal enkel de dag zelf afgesloten worden. Supporters zullen ook gestimuleerd worden om met de trein naar Kortrijk te komen. Daarnaast zal ook de site beter worden ingedeeld en komen er extra drankstanden. ​

De eerste editie werd gewonnen door Mathieu van der Poel.