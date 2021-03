Ook Charles Deketelaere weer fit voor de dienst

Het toptalent van blauw-zwart stond door een coronabesmetting drie wedstrijden aan de kant. De Ketelaere miste de terugwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League, thuis tegen Dinamo Kiev (0-1). Club werd toen met een noodploeg Europees uitgeschakeld. Hij was ook afwezig bij de bekeruitschakeling op het veld van Standard (1-0) en de competitiezege van vorige zondag tegen Zulte Waregem (3-0). De ziekenboeg van Club Brugge loopt zo bijna helemaal leeg.

Eerder maakten Stefano Denswil, Matej Mitrovic, Noa Lang, Hans Vanaken en Mats Rits al hun wederoptreden na een coronabesmetting. De technische staf van Club, die ook in zijn geheel besmet was geraakt, is ook al een week terug actief. Enkel reservedoelman Ethan Horvath kon voorlopig nog niet hervatten. Club Brugge speelt komend weekend twee inhaalwedstrijden in de Jupiler Pro League. Vrijdag trekt blauw-zwart naar Charleroi, zondag naar Gent.