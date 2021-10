Groen-zwart zette in eigen huis KVK Tienen, uit eerste amateur, opzij met 3-0. De Togolees Kévin Denkey en de Welshman Rabbi Matondo zetten Cercle nog voor de rust op een comfortabele voorsprong. Na de pauze diepte invaller Arne Cassaert de kloof verder uit. Voor Cercle-coach Yves Vanderhaeghe is de kwalificatie een opsteker. In de competitie bengelt de vereniging immers op de voorlaatste plaats met amper 9 punten uit twaalf matchen.