Onzekerheid overheerst op nieuwsjaarsreceptie volleybalclub Menen

De sfeer was ingetogen en er heerste veel onzekerheid bij de supporters. Ook de spelers verteerden het nieuws blijkbaar moeilijk, Menen verloor zijn eerste thuiswedstrijd van het jaar met 2-3 tegen het lager gerangschikte Waremme.

Volleybal Menen is al een tijd een vaste waarde in het Belgische volleybal: sinds 2000 onafgebroken in de hoogste klasse, met als hoogtepunt een bekerfinale en twee halve Europese finales. Maar daar zou nu wel eens verandering in kunnen komen. Bekijk het videoverslag hierboven.