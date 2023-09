Ontslagen D'Hollander: 'Niet rancuneus, alleen de club telt'

Ook voor D'Hollander zelf kwam het nieuws onverwacht. "Natuurlijk doet het pijn als je zo hard voor iets werkt. Zulte Waregem is nog altijd de liefde van mijn leven, om het zo te zeggen. Ik had graag wat meer tijd gekregen om de job af te maken".

Maar die tijd heeft D'Hollander dus niet gekregen. Zulte Waregem staat nochtans tweede in de Challenger Pro League, met 7 op 12. "Ik denk dat het vooral te maken heeft met de resultaten, maar al bij al, zeven op twaalf, dat gaat nog. Zeker na een toch wel moeilijke transferzomer. Ik denk dat je dat toch niet mag onderschatten: spelers die vertrekken, spelers die toekomen een week voor de competitiestart. Er lag heel veel druk op de club natuurlijk. De bestuurders die willen onmiddellijk weer promoveren, dat is te begrijpen. Maar wij (hij en z'n assistent Davy De fauw) vinden dat de tijd net iets te kort was".

Frederik D'Hollander is niet rancuneus na z'n ontslag. "Ik wens Vincent Euvrard (de nieuwe coach nvdr.) een titel toe. Ik kan alleen maar dat zeggen. Dat hij verder kan werken op het werk dat wij voor een deel al gedaan hebben. Bij een aantal jongens zullen de transferbeslommeringen uit hun hoofd zijn. Dus ik hoop dat dit een goede start kan zijn voor hem. Ik ben daar niet rancuneus over, alleen de club telt voor mij".

