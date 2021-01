Wout Van Aert werd zoals verwacht de nieuwe Belgische kampioen veldrijden, maar van West-Vlaamse zijde was er toch vooral ontgoocheling. Onze reporter sprokkelde enkele reacties in Meulebeke.

Door de coronaregels konden wij niet vragen waarom Eli Iserbyt had opgegeven midden in de wedstrijd. Michael Vanthourenhout haalde nog een podiumplaats, maar zonder dat oponthoud in het prille begin van de wedstrijd, had er zeker meer ingezeten. Bekijk hier enkele reacties uit het veld.