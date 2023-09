Onfortuinlijk Kortrijk lijdt nederlaag in Charleroi

Voor eigen publiek ging Charleroi het meest nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Kortrijk-doelman Vandenberghe stond paraat op een afgeweken schot van Ilaimaharitra. Even later schotelde de Malagassiër de inlopende Mbenza de 1-0 voor. Aan de overzijde keerde Rogelj een kopbal van Silva van de lijn. Meteen daarna deed Andreou hetzelfde met een schot van Kadri. De thuisploeg kwam zo vlak voor de pauze twee keer goed weg.

Ook na de rust dreigden de bezoekers. Een hard schot van Davies in de korte hoek werd met de nodige moeite gekeerd door Koffi. Mbenza was dan weer tot twee keer toe dicht bij zijn tweede goal van de avond, Vandenberghe had telkens een goede redding in huis. Bijna kreeg Charleroi nog het deksel op de neus. Koffi pakte in het slot uit met een knappe save op een schicht van Ojo. Met 7 punten rukt Charleroi op naar de 13e plaats in de stand. KV Kortrijk is laatste. Het telt 2 op 24, net als Westerlo, dat vrijdag op Sclessin 0-0 gelijkspeelde tegen Standard.