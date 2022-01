One-women show: Cant pakt 13de driekleur op rij!

In Lombardsijde heeft Sanne Cant (IKO-Crelan) voor de 13 de keer op rij de Belgische driekleur veroverd. Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot pakten de tweede en derde plaats.

Kopecky nam een kanonstart op het militair kwartier en schoof meteen van de tweede rij naar voren. Riberolle volgde als tweede, Cant zat iets verder met Alicia Franck in haar wiel. De vier werkten samen de eerste ronde af, Verdonschot volgde op vijf tellen na de eerste passage aan de finish.

Kopecky moet lossen

Riberolle wilde meteen in die tweede ronde al het verschil maken, maar legde met haar manoeuvre de andere vrouwen bijna op de grond. Gelukkig bleef iedereen overeind. Vervolgens ging Riberolle hard door in de duinenpassage, alleen Cant kon volgen. Kopecky moest een gaatje laten.

Minuut voorsprong voor Cant

Al snel toonde Cant zich evenwel de betere zandrijdster en snelde ze weg bij Riberolle. Ze passeerde aan de finish met zo'n 10 seconden voorsprong na de tweede ronde. Kopecky gaf al 30 tellen prijs, Franck viel terug na materiaalpech, Verdonschot nam plaats op de vierde positie. In de volgende rondes bouwde Cant haar voorsprong steeds verder uit, Riberolle verzekerde zich van de tweede plaats, Kopecky zag Verdonschot en Franck nog voorbijsnellen. Een dertiende driekleur dus voor Cant, zilver voor Riberolle op ruim een minuut en brons voor Verdonschot.

De Schoeisitter (nieuwelingen), Van Sinaey (junioren, meisjes) en Corsus (junioren, heren) triomferen

Bij de nieuwelingen pakte Shanyl De Schoesitter (Pauwels Sauzen-Bingoal) de Belgische titel in het veld. Bij de junioren is Xaydee Van Sinaey de nieuwe Belgische kampioene veldrijden bij de meisjes. Ze haalde het in Lombardsijde voor Fleur Moors en Jana Van Der Veken. Bij de heren triomfeerde Yordi Corsus. De 17-jarige renner soleerde naar de zege voor Europees kampioen Aaron Dockx. Ferre Urkens won de sprint om het brons van Viktor Vandenberghe uit Hooglede.