Onderkoelde Iserbyt geeft op in Namen

Iserbyt was leider voor de Wereldbeker in Namen. "Ik werd als eerste opgeroepen aan de start", deed hij daarna zijn verhaal via persverantwoordelijke Simon Lamon. "Ik wist dat ik lang zou moeten wachten en het koud zijn zijn, dus ik had me goed ingeduffeld. Ik heb geprobeerd om aan de start zo lang mogelijk warm te blijven, maar meteen na de start voelde ik al snel dat het niet goed zat. Mijn benen blokkeerden al snel van de koude, ik kreeg mijn hartslag ook niet boven mijn omslagpunt. Ik hoopte dat het nog zou verbeteren tijdens de wedstrijd, maar dat gebeurde niet."

Juiste keuze

"In de tweede ronde werd ik helemaal slecht en toen ben ik even gestopt om een thermovest aan te trekken. Dat hielp een beetje, maar daarna kreeg ik het weer koud en kon ik gewoon niet meer verder. Ik ben gestopt, en dat was de juiste keuze, want op het eind reed ik helemaal niet meer alert rond. Ik besefte niet wat ik aan het doen doen was en ik mag blij zijn dat ik in die vele afdalingen niet gevallen ben." "Natuurlijk is het jammer dat ik mijn leidersplaats kwijt ben in het klassement", vervolgde hij. "Zeker op zo'n manier, maar goed: het had erger kunnen zijn. Ik had kunnen vallen met deze kouden", herhaalde hij nog eens.

"Kijk, ik moet deze ervaring meenemen naar de toekomst, en daar lessen uit trekken. Het is niet de eerste keer dat me dit overkomt. Ook op het WK in Bieles had ik er last van. Ik vraag me af wat de oorzaak is, ik zat gewoon nooit echt in de wedstrijd. Ik wil dit niet nog een keer voor hebben. Ik ben blijkbaar gevoelig voor de koude. En het is jammer dat me dit overkomt in deze cross, want ik voelde me de voorbije week echt heel goed, klaar om te crossen."

Aerts nieuwe leider

Iserbyt telt nu 52 punten achterstand op Toon Aerts. "Tja, er komen nog drie wedstrijden, maar ik denk wel dat het voorbij is. Ik ga het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Je weet nooit, maar ik heb uiteraard wel veel punten verloren."