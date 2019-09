Ondanks faillissement gaat training Roeselare door

Aan de basis van het faillissement ligt een onbetaalde rekening in een restaurant, alles samen goed voor ruim 28.000 euro. Dat bedrag is ondertussen betaald. Roeselare benadrukt dat het geen financiële problemen heeft, en hoopt dat het faillissement snel ongedaan gemaakt wordt. Of de ploeg zondag kan voetballen tegen Virton in eerste klasse B, dat is nog maar de vraag.

Alle spelers op post

Alle spelers zijn vandaag gewoon op post en krijgen uitleg van CEO Marco Manzo. Daarna gaan ze trainen. Dat kan, maar eigenlijk zijn de spelers niet verzekerd. In clubverband kan er niets gebeuren of georganiseerd worden. De spelers trainen dus op eigen verantwoordelijkheid.

