Omloop van de Westhoek afgelast door noodweer

De Omloop van de Westhoek is door het noodweer afgelast. Dat bevestigt de organisatie aan Focus en WTV.

Rond de middag zat de organisatie samen met de politie en hulpverleningsdiensten. Overal op het parcours lagen er takken en dakpannen. De organisatie kon de veiligheid niet garanderen en besloot daarom om de wedstrijd af te gelasten.

'Veiligheid primeert'

"Onze start was voorzien om 14u00. We namen al verschillende voorzorgsmaatregelen zoals het verwijderen van publiciteitsborden en spandoeken langs het parcours. De weersomstandigheden zijn echter van die aard dat veilig koersen niet kan gegarandeerd worden. Daarom beslisten wij de wedstrijd meteen af te gelasten", meldde organisator Rik Goethals. "Er liggen op het parcours enkele ontwortelde bomen. Er liggen ook dakpannen en takken op de omloop. De veiligheid van de rensters en volgers willen wij niet in gevaar brengen en dus restte ons niets anders dan de koers niet te laten vertrekken. Jammer, maar helaas."

