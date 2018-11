Omloop van de Slagvelden gaat Gent-Wevelgem vooraf

Een wielerwedstrijd die tot nu toe maar éénmaal gereden werd. In 1919, amper zes maanden na wapenstilstand. Volgend jaar, net 100 jaar later, komt er een tweede editie. Geen echte wielerwedstrijd maar eerder een herdenkingsrit van 12 dagen. Deelnemers moeten zelf hun slaapplaats zoeken, zoals toen. En ook de afstand is niet mis: 2098 kilometer.

Organisator Hans Declercq: “We beperken voor het eerste jaar het aantal deelnemers tot 187. De inschrijving zal starten op elf november om elf uur. Dan kan je naar de website gaan en je inschrijven.” De Omloop van de Slagvelden zal gereden worden van 19 tot 30 augustus volgend jaar.

Maar eerst is er uiteraard Gent-Wevelgem zelf, 7 races in Flanders Fields. Met het intussen gekende parcours. De Plugstreets blijven behouden. Op 31 maart kennen we de opvolger van Peter Sagan.