Omloop Het Nieuwsblad: Stybar wint, Lampaert eerste West-Vlaming

Zdenek Stybar heeft vanmiddag de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen, de opener van het Belgische wielerseizoen. Stybar reed in de slotkilometers weg van een selecte kopgroep. Yves Lampaert uit Hulste was eerste West-Vlaming op een zevende plaats.

De voormalige wereldkampioen veldrijden ontsnapte in het slot van een wedstrijd over 200 kilometer tussen Gent en Ninove uit een kopgroep van vijf en hield knap stand. In de achtergrond haalde Greg Van Avermaet (CCC) het in de sprint om de ereplaatsen van Tim Wellens (Lotto Soudal), de Kazach Alexey Lutsenko (Astana) en Dylan Teuns (Bahrain-Merida).

Stybar boekte in de openingsklassieker zijn tweede zege van het seizoen, na een eerdere rit in de Ronde van de Algarve. Voor Deceuninck-Quick Step staat de teller intussen op twaalf. Op de erelijst van de Omloop volgt hij de Deen Michael Valgren Andersen op.

Voorsprong

Na goed drie kilometer wedstrijd versnelden Roy Jans en de Luxemburger Tom Wirtgen. Zij kregen wat verderop het gezelschap van Tom Devriendt en de Amerikaan Alex Howes. Dit viertal boekte een maximale voorsprong van 15 minuten op de grote groep. Wanneer de renners van Deceuninck-Quick Step, CCC en Lotto Soudal het tempo opvoerden, naderde het peloton beetje per beetje op de vroege vluchters. Bij de passage van de Paddestraat brak door een valpartij het peloton even in twee stukken. De grote groep zou op de top van de Valkenberg, op 66 kilometer van de finish, weer samenvloeien. Jans-Wirtgen-Devriendt-Howes reden dan nog iets meer dan één minuut voor het peloton uit, terwijl de regenbuien zich alsmaar meer doorzetten.

Vluchters gegrepen

In de aanloop naar de Molenberg, de achtste helling van de dag, werden de vier vroege vluchters bij de lurven gegrepen terwijl de grote kanonnen zoals Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet nadrukkelijker naar voor kwamen. Baptiste Planckaert mocht dan een tijdje voor de groep uitrijden. Hij werd tijdens de derde en laatste passage van de Haaghoek vervoegd door een groepje met zestien renners met daarin onder meer Stybar, Tiesj Benoot, Wellens, Oliver Naesen, Davide Ballerini, Lutsenko, Teuns, Greg Van Avermaet, Trentin, Danny van Poppel en Wout van Aert. Benoot viel daar op 30 kilometer van het einde letterlijk en figuurlijk uit weg.

Vanuit de achtergrond sloten op de Elverenberg nog een pak renners voorin aan. Met nog 25 kilometer voor de boeg muisden Lutsenko, Wellens, Van Avermaet, Teuns, Stybar en Daniel Oss er vanonder. Zij trokken de Muur van Geraardsbergen op met een voorsprong van 25 seconden op een omvangrijke groep met daarin onder meer Sep Vanmarcke, Philippe Gilbert, Niki Terpstra en Wout van Aert. Voor Oss ging het voorin te snel en hij moest laten rijden.

Kloof gedicht

Van Avermaet versnelde op de Bosberg, de laatste helling van de dag. In de afzink sloten Wellens, Teuns, Lutsenko en Stybar weer aan. Voorin was de verstandhouding heel goed en werd er netjes tempo gemaakt om zo de andere kanshebbers af te houden. Op 3 kilometer van de finish versnelde Tim Wellens. Van Avermaet kletste de kloof dicht. Meteen het sein voor Zdenek Stybar om zijn kans te gaan. Achter de Tsjech keek men te lang naar elkaar en zo was de vogel meteen gaan vliegen. Stybar kon zo uitgebreid het zegegebaar maken.