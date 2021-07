Olympische Spelen: Volg hier de West-Vlaamse atleten in Tokio

Zaterdag

Om 1.30u (Belgische tijd) mochten roeiers Niels Van Zandweghe en Tim Brys de spits afbijten in de kwalificaties voor de lichte dubbeltwee. Het roeiduo heeft zich met een tweede plaats rechtstreeks gekwalificeerd voor de halve finales van dinsdag. Met 6:26.51 deden ze het net iets minder goed dan Noorwegen, maar lieten ze wel Canada, Spanje, Chili en Algerije achter zich. Zij mogen zondag nog herkansen.

Ook Jessie Kaps kreeg vannacht de kans om door te stoten naar de finale van de 10 meter luchtgeweer, maar dat is helaas niet gelukt. Kaps had na 6 reeksen van telkens 10 schoten een totaal van 623,4 punten. Daarmee is ze gestrand op de 27e plaats, alleen de top 8 mocht naar de finale. Jessie Kaps behaalde eind mei op het EK nog zilver in de 10 meter luchtgeweer.

De Red Lions, de nationale mannenhockeyploeg, mochten het deze nacht in Tokio opnemen tegen Nederland. Die openingswedstrijd in de groepsfase hebben ze met overtuiging gewonnen: het werd 1-3, dankzij een hattrick van Alexander Hendrickx. Kortrijkzaan Arthur De Sloover stond in de verdediging. Maandag nemen de Red Lions het op tegen Duitsland.

Om 04.20u (Belgische tijd), ten slotte, mochten de Belgische renners hun fiets op voor de wegrit wielrennen. De Ecuadoraan Carapaz, derde in het klassement van de Tour, reed als eerste over de streep. Een ijzersterke Wout Van Aert haalde zilver, net voor tourwinnaar Tadej Pogačar. Op zo'n 53 kilometer van de finish gaf Greg Van Avermaet op. Remco Evenepoel eindigde 49ste, Tiesj Benoot 58ste, en Mauri Vansevenant, ten slotte, 77ste.

Zondag

Zondag om 02.00u mag Axel Cruysbergs op het skateboard voor de prelim heats & finale bij de heren. Iets later, om 05.00u, mag Emma Plasschaert zeilen op dag 1 van de 6 in de Laser Radial-klasse. Op datzelfde tijdstip begint ook Wannes Van Laer in de Laser-klasse. Fanny Lecluyse, ten slotte, mag vanaf 12.00u zwemmen in de 100m schoolslag, en kan zich zo kwalificeren voor de halve finale van maandag.

Omstreeks 06.00u start de wegrit wielrennen bij de dames. Lotte Kopecky, Julie Van De Velde en de Brugse Valerie Demey mogen meerijden.

