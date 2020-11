Een medaille halen op de Olympische Spelen in Tokio in 2021, dat is de grote droom van bokser Oshin Derieuw.

Even leek die droom voorbij, door een zware knieblessure begin dit jaar. Maar corona heeft alles veranderd. De Spelen zijn uitgesteld, en Derieuw kreeg de tijd om te revalideren. Ze krijgt nu een nieuwe kans op kwalificatie voor Tokio, in juni volgend jaar. We zochten Oshin op, in een fitnesszaal in Harelbeke, waar ze in normale omstandigheden training geeft, maar nu ook gewoon zelf traint. Haar verhaal begint met een opvallend paar kousen.