Olympisch skater Lore Bruggeman geeft initiatielessen skateboarden

In het skatepark in Kortrijk hebben jongeren vandaag een initiatieles skateboarden gekregen van Olympisch skater Lore Bruggeman. De Deerlijkse hielp er de allerkleinsten voor het eerst op het board, terwijl ze de ervaren skaters tips gaf om hun trucs nog te verbeteren.

Lore Bruggeman: "Ik heb zin om er een toffe dag van te maken, samen te skaten, dingen bij te leren. En het is wel leuk om te zien dat iedereen wel gemotiveerd is, ook. Er zijn hier verschillende niveaus. Je hebt beginners, je hebt mensen die al veel gevorderd zijn, die echt wel kunnen skaten. Maar ja, er is nog plaats om bij te leren voor iedereen, dat is plezant."

(lees verder onder de foto)

Voor beginnende skaters is dit het ideale moment om een handtekening te bemachtigen en om Lore om raad te vragen.

Loïs Windels: "Ik heb al iets bijgeleerd, mijn boardslide. Ze heeft daar tips voor gegeven en nu lukt het veel beter. Het is wel leuk om van haar iets bij te leren. Omdat ze het ook goed kan."

In 2021 strandde ze als 11de in de voorrondes, maar of Lore er zal bij zijn op de Olympische Spelen in Parijs, is nog niet zeker. De goesting is er alvast wel. "De kwalificatiewedstrijden zijn nog volop bezig, maar we zullen zien. Ik doe mijn best."