Olivier Deschacht voor maanden out met blessure

De 39-jarige centrale verdediger moet aan zijn schouder geopereerd worden, zo maakte de club bekend. Eind vorig jaar stond Deschacht al enkele weken aan de kant met dezelfde kwetsuur, die hij had opgelopen in het competitieduel tegen Eupen.

"Tijdens het duel tegen RSC Anderlecht kreeg de verdediger opnieuw te kampen met een luxatie van de schouder", klinkt het in de mededeling. "In overleg met de medische staf en de specialist werd beslist om morgen een operatieve ingreep uit te voeren om gelijkaardige blessures in de toekomst te voorkomen." Dit betekent dat het seizoen van Deschacht er in principe op zit.

Sterkhouder

Deschacht is sinds begin dit seizoen aan de Gaverbeek aan de slag. Na de degradatie van Sporting Lokeren zat de centrale verdediger zonder club en tijdens een proefperiode wist hij de clubleiding in het Regenboogstadion te overtuigen. Deschacht werd er sterkhouder achterin, maar zijn contract loopt wel eind dit seizoen af. De verdediger kwam voordien zeventien jaar uit voor Anderlecht en speelde 601 wedstrijden voor paars-wit, waaronder 99 op het Europese toneel, een record in de clubgeschiedenis.