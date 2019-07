Olivier Deschacht (38) één seizoen bij Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft zich versterkt met Olivier Deschacht (38). “Zulte Waregem wordt wellicht mijn laatste ploeg als actieve voetballer, daar ben ik best wel blij mee.”

Olivier Deschacht speelde meer dan 600 wedstrijden voor Anderlecht en streek vorige week neer in Waregem om zijn eerste training af te werken met de selectie van Francky Dury. Nu tekent Deschacht dus een contract voor 1 seizoen aan de Gaverbeek.

38, maar ambitieus

“Een godsgeschenk”, zo verwoordt Olivier Deschacht het telefoontje van CEO Eddy Cordier vorige week. De ex-Rode Duivel steekt zijn ambitie - ondanks zijn 38 lentes - niet onder stoelen of banken: “Ik ben iemand met een doel voor ogen, des te meer wil ik hier nog een mooi verhaal schrijven. Deze club straalt professionaliteit en ambitie uit. Ik heb altijd alles gegeven voor Anderlecht en Lokeren, dat zal hier niet anders zijn.”

Debuut al gemaakt

Deschacht maakte afgelopen zaterdag zijn debuut in het shirt van Essevee voor eigen publiek tijdens de oefenpartij tegen Willem II (1-1). “Ik onthoud vooral de goeie ontvangst van de supporters toen ik het veld op kwam. Dat geeft veel vertrouwen. Vorig jaar zaten we dicht bij een akkoord maar toen werd het alsnog Lokeren. Uitstel betekent dus geen afstel. Ik wil mij hier zowel verbaal als fysiek laten gelden én mijn ervaring delen hetzij vanop de tribune, de bank of op het veld.”