Olivier Deman (Cercle) naar SV Werder Bremen

"De Rode Duivel komt sinds z’n 14e onafgebroken uit voor Cercle, doorliep er alle jeugdreeksen en speelde in totaal 93 wedstrijden voor Groen-Zwart."

"Olivier begon met voetballen bij FC Knokke vooraleer in 2007 over te stappen naar Cercle. In 2010 trok hij even naar de buren van Club om in 2014 terug te keren naar de Vereniging. Sindsdien doorliep hij er alle jeugdcategorieën", zegt Cercle Brugge.

Tot Rode Duivel

"Z’n debuut voor de A-kern volgde in 2019 tijdens een thuiswedstrijd tegen Standard (1-2), maar een echte doorbraak volgde in 2021. Toen was hij met 2 assists mee bepalend voor kwalificatie voor de 1/8ste finales van de Croky Cup én werd hij voor het eerst opgeroepen voor de jonge Rode Duivels.

Sindsdien ging het alleen maar bergop voor Deman. Hij profileerde zich meer en meer als basispion en zeker toen hij in 2022 op de linker wingback werd geposteerd, werd hij een onmisbare schakel in het spelsysteem van Cercle. Week na week maakte hij indruk en vooral op fysiek vlak behoorde hij met aantal gelopen kilometers, sprintafstand en intensiteit bij de strafste spelers van Europa.

Een absolute bekroning voor Deman volgde afgelopen zomer, toen bondscoach Domenico Tedesco hem selecteerde voor de Rode Duivels. Speelminuten volgden ook toen Olivier tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in Estland (0-3) enkele minuten voor tijd mocht invallen voor Arthur Theate."

"Mooie kans"

Olivier Deman: "“Ik neem vandaag afscheid van een ploeg die me veel gegeven heeft. Een team waar ik ben opgegroeid, waar ik van een jongetje een man ben geworden hoewel ik nog steeds jong ben. Ik ga alle supporters, iedereen die werkt op Cercle, iedereen die rond Cercle beweegt en de sfeer missen. Maar ik ben vooral dankbaar. Dankbaar aan alle coaches waarmee ik heb mogen werken, dankbaar aan Cercle dat ik deze stap kan en mag zetten.

Dit is een hele mooie kans voor mij, een opportuniteit die ik echt niet mag laten liggen. Ik blijf dan ook ‘een groenen’. Ik ben van jeugdspeler binnen Cercle opgegroeid tot belofte-international en nu zelfs A-international. Op dit moment krijg ik de kans om in de Bundesliga te gaan spelen, het is voor mij echt onwezenlijk. Ik zal Cercle altijd dankbaar zijn en ik kijk ernaar uit om nog eens terug te komen: lang leve Cercle!”