OHL zet Zulte Waregem opzij in oefenpot

OHL sluit zo een drukke dag af, want eerder op zaterdag werkte het al een oefenwedstrijd af tegen RWDM. De kersverse 1B-club haalde het daarin met 2-4.

Voor OH Leuven waren het oefenpotten nummer drie en vier ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Eerder werd al verloren van Club Brugge (4-1) en gewonnen van Standard (1-2). OH Leuven bereidt zich voor op de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B tegen Beerschot. RWDM speelde vorige week woensdag in haar eerste oefenduel 1-1 gelijk tegen KV Mechelen.