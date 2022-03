Offside: Wat heeft Essevee nodig? En komt het goed met Lampaert?

Het is haast al koers wat de klok slaat deze week. Met De Panne, E3 en Gent-Wevelgem. In die laatste koers start alvast Yves Lampaert. Al is het wat koffiedik kijken naar wat hij al kan. het was een van de gespreksonderwerpen gisteren in Offside.

Waar ook Sammy Bossut, de doelman van Zulte Waregem, terugblikt op een moeilijk seizoen. Volgens hem heeft Essevee meer kwaliteit nodig. Sammy Bossut: "Heeft de vervanging van Francky Dury voldoende opgebracht? Neen."

Wat aarzelend, maar op zijn milde manier wel correct, geeft doelman Sammy Bossut aan waar er volgend seizoen moet aan gewerkt worden bij Essevee. "Er zakken drie ploegen volgend seizoen. Wat moet Zulte Waregem doen om daar niet bij te zijn? Investeren. Het is denk ik nog niet zeker van die drie ploegen. Maar als het zo is, dan moet er volgens mij meer kwaliteit bijkomen. Je kan moeilijk beweren dat we genoeg kwaliteit hebben als je onderaan staat."

"Het kan in orde komen met Lampaert"

Essevee is dit seizoen bijna zeker gered. Maar de komende dagen gaat de focus naar het wielrennen. De kasseiklassiekers komen er aan. Met allicht in Gent-Wevelgem Yves Lampaert terug aan de start na griep. Jonas Creteur, journalist sport/voetbalmagazine: "Ik heb vandaag per toeval eens zijn strava-account bekeken en vandaag had hij 120 km, zaterdag had hij er 160, vrijdag 180. Woensdag en donderdag ook ruim boven de 100, vier à vijf uur. En vandaag ook enkele persoonlijke best-tijden op enkele hellingen. Ik denk wel, dan vooral voor zijn grote doel Paris-Roubaix, dat het wel in orde kan komen voor Lampaert."