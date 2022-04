Offside: uitkijken naar Parijs-Roubaix

Offside-gasten Carl Berteele en Jonas Rickaert blikken vooruit. Start Van Aert, wint van der Poel, een witte merel, of kan Yves Lampaert zijn droom realiseren?

"Ik denk wel dat het voor Yves zeer goed is dat Roubaix een week is uitgesteld. Ik weet niet of ze Yves in de vroege vlucht een plaats zullen laten maar het lijkt me geen dom idee om mee te springen. Je kan je daar wat sparen, en de goede renners, die komen altijd", weet Jonas Rickaert, renner bij Aplecin Fenix.

Carl Berteele, sporza wielerjournalist: "Greg Van Avermaet was wat verkouden, maar als Van Avermaet ok is zondag, zou die wel eens een koers kunnen vinden waarin hij iets kan presteren."

Maar uiteindelijk kom je bij dezelfde naam uit. Mathieu van der Poel, ploegmaat van Jonas Rickaert.

