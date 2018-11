Officieel: Vanderhaeghe bij KV Kortrijk

Glen De Boeck is niet langer de trainer van KV Kortrijk. Dat liet de club wat verrassend weten in een officieel bericht donderdagnamiddag. Donderdagavond al raakte zijn opvolger bekend: oude bekende Yves Vanderhaeghe.

De Boeck plaatst zwalpend KVK op de rails

Dag op dag één jaar terug werd Glen De Boeck door KV Kortrijk ingehaald om de club te redden. Hij nam het roer over van Anastasiou bij een zwalpend KVK. Al snel zet hij de ploeg terug op de rails en loodst hij De Kerels tot op de rand van de bekerfinale en play-off 1. In maart dit jaar tekende De Boeck dan ook bij voor onbepaalde duur, tot groot plezier van de fans.

Terugkeer van Vanderhaeghe

Toch komt de terugkeer van Yves Vanderhaeghe naar KV Kortrijk niet zomaar uit de lucht vallen. KV Kortrijk kwam maar niet op toerental dit seizoen en kon in eigen huis amper één wedstrijd winnen in de heenronde. De voorbije 4 matchen pakte de Veekaa 2 op 12.

Donderdagavond al pakt KV Kortrijk uit met de opvolger van De Boeck: Yves Vanderhaeghe: Zo klinkt het op de website van de club: "Bij beide partijen was er meteen een klik en een goed -vertrouwd- gevoel, heel snel werd dit dan ook vertaald in een overeenkomst tot en met 30 juni 2021. Na passages bij KV Oostende (2015-2017) en KAA Gent (2017-2018), is het voor Yves opnieuw thuiskomen. Yves was 6 seizoenen (2008-2014) actief als assistent-trainer bij KV Kortrijk en na zijn promotie tot hoofdtrainer behaalde hij onmiddellijk Play Off 1 tijdens het seizoen 2014-2015."

"Lokale verankering is terug"

Voorzitter Joseph Allijns is zeer opgetogen over de terugkeer van Yves Vanderhaeghe naar het Guldensporenstadion: “We zijn ontzettend blij om Yves Vanderhaeghe vandaag te mogen aankondigen als onze nieuwe hoofdtrainer. Een trainer die KV Kortrijk kent -Yves heeft hier gedurende zeven seizoenen fantastisch werk verricht- en een lokale verankering heeft. Daarenboven draagt Yves ook de waarden en normen van onze club uit en gaf hij jarenlang mee vorm aan de identiteit van onze club. Wij voelen bij Yves de goesting en ambitie om samen opnieuw mooie dingen te realiseren.”

De A-kern zal maandag voor het eerst trainen onder leiding van Yves Vanderhaeghe.